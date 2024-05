Cápsulas de cocaína estavam em intestinos de pessoas que tentaram embarcar em avião para Londres - Divulgação

Publicado 13/05/2024 17:03 | Atualizado 13/05/2024 17:13

Rio - Três mulheres e um homem, que engoliram cápsulas de cocaína para tentar embarcar em um avião rumo a Londres, na Inglaterra, seguem internados sob custódia em um hospital do Rio. A informação foi divulgada pela Polícia Federal na tarde desta segunda-feira (13).

O quarteto faz parte de um grupo de seis pessoas que foi preso em flagrante na noite da última sexta-feira (10) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade. Todos os criminosos são brasileiros e pretendiam embarcar para a capital da Inglaterra com as drogas no intestino.

Segundo a PF, após encontrarem as drogas durante fiscalização de rotina, os policiais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) encaminharam os detidos sob custódia à uma unidade de saúde, para que pudessem expelir as cápsulas.

Até a tarde desta segunda, 685 objetos foram expelidos. Três mulheres e um homem seguem no hospital. Outros dois presos já seguiram para o sistema penitenciário.

O grupo consiste em pessoas com idade entre 20 e 28 anos, sendo quatro naturais do Ceará, um de Minas Gerais e um do Rio. A quadrilha responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.