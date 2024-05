Matéria Salva! Agora você pode ler esta notícia off-line Matéria removida da seção links salvos

Rio de Janeiro Carta ao Leitor do DIA - 14 de maio de 2024 Confira os destaques da edição









O Dia redacao@odia.com.br Publicado 14/05/2024 00:00 Na Manchete, Confira tudo sobre o calendário do Enem Em Rio, Jovem é morto a tiros em Piabetá durante transmissão ao vivo Em Brasil, Jair Bolsonaro apresent meljora, mas segue internado em hospital paulista No Rio Grande do Sul, autoridades estão em alerta para risco de novas enchentes No D, Anitta diz que "o ser humano está mais intolerante", após perder seguidores por postagem religiosa No Ataque, Botafogo suspende dois jogadores por indisciplina No Fla, Pedro e Arrascaeta estão liberados para atuar amanhã, diante do Bolívar, pela Libertadores Em Economia, Estado do Rio tem mais de 8 mil vagas de empregos e estágios Relatar erro Você pode gostar

