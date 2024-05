Vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) - Arquivo / Pedro Ivo / Agência O Dia

Vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN)Arquivo / Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 13/05/2024 20:05 | Atualizado 13/05/2024 21:36

Rio - Um homem e uma mulher foram baleados durante um confronto de facções criminosas, na tarde desta segunda-feira (13), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam informações sobre uma troca de tiros entre criminosos na região do Parque Paulista. Durante o confronto, um homem e uma mulher foram atingidos.

Guilherme de Sá Pereira, 23 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Já Helia Alves de Carvalho, de 38 anos, foi levada para a Unidade Pré-Hospitalar (UPH) do Parque Equitativa e, posteriormente, ao HMAPN.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, o jovem deu entrada na unidade com tiro na coxa direita. Após avaliação e exames de imagens, ele segue internado esperando cirurgia. No momento, Guilherme está lúcido, orientado e estável.

Helia chegou no hospital por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com um tiro no ombro direito. A mulher segue fazendo exames de imagens e se encontra lúcida, orientada e estável.

A PM destacou que o policiamento foi reforçado na região. O caso foi registrado na 62ª DP (Imbariê).