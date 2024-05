Fachada da 34 DP de Bangu, zona Oeste do Rio de Janeiro. - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Fachada da 34 DP de Bangu, zona Oeste do Rio de Janeiro. Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 13/05/2024 20:02 | Atualizado 13/05/2024 21:26

Rio - Agentes da 34ª DP (Bangu) prenderam Luiz Augusto Pickler da Silva, suspeito de matar o amigo Jefferson de Assis Silva, em 4 de dezembro do ano passado, devido a uma discussão sobre futebol. Luiz, que é flamenguista, teria armado uma emboscada para pegar o vascaíno Jefferson desprevenido. A vítima foi morta com um corte no pescoço com um caco de garrafa , na Rua Capitão Teixeira, em Realengo, Zona Oeste do Rio. A prisão foi efetuada na semana passada.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 4ª Vara Criminal da Capital, no dia 26 de abril. Luiz foi preso por acaso durante operação. O homem entrou na delegacia apresentando nervosismo e permaneceu calado. Os agentes apuraram que havia um mandado de prisão pendente, que foi cumprido. Ele foi encaminhado para o presídio de Benfica.

O crime

Parentes de Jefferson contam que, no dia 3 de março, véspera do crime, ele e Luiz bateram boca e trocaram provocações em um bar. No dia seguinte, o conhecido fez uma emboscada: “Ele esperou o Jefferson sair da igreja e foi atrás para acabar enfiando esse gargalo no pescoço dele”, afirmou a amiga Manoela Teixeira.



Larissa Carvalho, ex-mulher de Jefferson e mãe do filho do rapaz, relata que testemunhas disseram que o vascaíno ficou no chão, ensanguentado, e o agressor fugiu. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas sofreu paradas cardíacas e não resistiu.