Momento da prisão de Alessandro Nunes Brandi Carvalho - Reprodução

Momento da prisão de Alessandro Nunes Brandi CarvalhoReprodução

Publicado 15/05/2024 13:26 | Atualizado 15/05/2024 16:09

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (15), Alessandro Nunes Brandi Carvalho, conhecido como 'Brandi' ou 'Curvino', apontado como um dos líderes da 'Milícia do Queimadão', em Queimados, na Baixada Fluminense. Com ele, uma pistola calibre 380 com numeração raspada foi apreendida.

'Curvino' é apontado como responsável pela morte de um homem por vingança, motivado pelo fato de a vítima ter proximidade com traficantes de uma facção criminosa. O crime aconteceu no dia 3 de dezembro do ano passado, na Rua José Vicente Lisboa, em Queimados.

A vítima havia levado a moto para o lava à jato e foi surpreendida pelo assassino, que desembarcou de um veículo e disparou diversas vezes antes de fugir.

Segundo as investigações, a vítima morava em uma área dominada pela milícia e mantinha amizade com traficantes da Comunidade São Simão, também em Queimados, frequentando constantemente a comunidade.

Por conta disso, ele passou a ser ameaçado pelo miliciano, que determinou que era para parar de frequentar a comunidade. Após o assassinato de envolvidos com a milícia na região, os criminosos começaram a desconfiar de pessoas que tivessem qualquer ligação ou conhecimento com o tráfico de drogas. O autor, por vingança, matou a vítima.

Antes de ser preso, 'Curvino' tentou se livrar do celular e de uma pistola, jogando ambos da janela de um apartamento no 4ºandar. Ao bater no chão, a arma disparou.

No momento da prisão, de acordo com a corporação, ele resistiu e tentou agredir os agentes. 'Curvino' foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e resistência.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pelas investigações. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado.