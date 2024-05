Bombeiros realizavam buscas há 10 dias - Pedro Ivo/Agência O Dia

Bombeiros realizavam buscas há 10 diasPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 15/05/2024 11:16

Rio - O corpo do adolescente L. F. S. T, de 13 anos, que desapareceu no mar da Praia da Barra da Tijuca , na Zona Oeste do Rio, foi encontrado nesta terça-feira (14) após 10 dias de buscas. O menino estava com os amigos na altura do posto 8 quando desapareceu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu por volta das 16h do dia 4 de maio e imediatamente os guarda-vidas da região iniciaram as buscas pelo adolescente. Neste dia, a praia da Barra estava com sinalização de bandeiras vermelhas, alertando que o local tinha alto risco de afogamentos e incidentes.

Ainda segundo os militares, nesta terça-feira (14) o corpo foi localizado na altura do posto 7. Até o momento, não há informações sobre o enterro.