Blindado entrando na Nova Holanda na manhã desta quarta-feira (15)Reprodução

Publicado 15/05/2024 08:19 | Atualizado 15/05/2024 11:39

Rio - Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e a Subsecretaria de Inteligência (SSI) realizam, nesta quarta-feira (15), uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, que mira criminosos de outros estados.



A ação ainda tem como objetivo impedir disputas territoriais entre criminosos de diferentes facções.



A operação foi iniciada nas primeiras horas da manhã e tem como principais alvos as comunidades da Nova Holanda e Parque União. Até o momento, não há informação sobre prisões ou apreensões.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), na região da Maré, a Clínica da Família (CF) Jeremias Moraes da Silva suspendeu o funcionamento na manhã desta quarta. Já a CF Diniz Batista dos Santos mantêm o atendimento à população, apenas as atividades externas estão suspensas.



A PM também faz uma ação no Complexo da Pedreira, ainda na Zona Norte. Equipes do 41º BPM (Irajá), com apoio de equipes do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar), atuam na região.

De acordo com a corporação, o objetivo é reprimir a tentativa de expansão territorial por criminosos ligados à principal facção criminosa do Estado, o Comando Vermelho (CV). Não há registros de tiroteios, prisões ou apreensões.



Já na Baixada Fluminense, policiais militares do 20º BPM (Mesquita), também com apoio do Gesar, realizaram uma operação na comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu, para impedir disputas de territórios. Foram retiradas cerca de 25.000 kg de barricadas das ruas Pinho, Ouro , Safiras, Alumínio, Titânio, Quartzo, Pedra, Platina, Sudoeste, Tropical, Oeste e Dom João.