Fugitivos abandonaram o carro após colisão próxima ao shopping GuadalupeReprodução / @pmerj

Publicado 15/05/2024 08:27

Rio - Policiais militares prenderam, na noite desta terça-feira (14), um homem suspeito de roubar um carro no Jardim América, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi detido na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, após bater o veículo em que estava, fugir a pé e ser atropelado na tentativa fuga.



Ainda de acordo com a corporação, após o acionamento, eles encontraram o homem, que estava com outros suspeitos no carro, na Estrada de Vigário Geral, próxima ao bairro onde o carro foi roubado.



Eles foram perseguidos pelos PMs até Guadalupe, onde houve a colisão e os envolvidos fugiram. O preso foi atropelado ao tentar atravessar a Avenida Brasil, sendo socorrido e levado, sob custódia, ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



A PM informou que o carro foi abandonado próximo ao shopping Guadalupe, e que os outros suspeitos não foram encontrados. A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna).

O suspeito não teve a indentidade divulgada. Também não foi informado sobre seu estado de saúde.