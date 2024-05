O acidente ocorreu na estação de Manguinhos, na Zona Norte - Marcos Porto/Arquivo/Agência O Dia

O acidente ocorreu na estação de Manguinhos, na Zona NorteMarcos Porto/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 15/05/2024 06:56 | Atualizado 15/05/2024 07:41

Rio - Duas mulheres foram atropeladas por um trem na estação de Manguinhos, na Zona Norte, na noite desta terça-feira (14). Uma delas morreu na hora e a outra foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados para a ocorrência e encontraram uma das vítimas já sem vida no local. As duas ainda não foram identificadas.

Cenas fortes divulgadas nas redes sociais registraram o acidente, que deixou testemunhas em choque. Imagens mostram ainda a segunda vítima sendo atendida em uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso). Segundo a Polícia Civil, os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e realizam investigações para esclarecer o caso.

Em nota, a SuperVia informou que se solidariza com os familiares e lamenta o ocorrido. A concessionária alerta ainda que é proibido transitar na via férrea, área exclusiva para a circulação de trens.



"Os trens são grandes e pesados e, por isso, não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem. A uma velocidade de 80km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente", disse em comunicado.