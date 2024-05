A vítima foi baleada e morreu na hora - Reprodução

Publicado 15/05/2024 08:24 | Atualizado 15/05/2024 11:44

Rio - Um homem morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na Zona Norte, na noite desta terça-feira (14). Imagens mostram que a vítima, Juliano Bolson Soares, se rendia aos criminosos no momento em que policiais militares chegaram atirando. Já a PM, alega que a equipe foi atacada a tiros e por isso houve confronto. As armas dos agentes foram apreendidas.



As imagens, registradas por uma câmera de segurança da região, mostraram ainda que a vítima estava em uma motocicleta quando dois homens armados se aproximaram também em uma moto e anunciaram o assalto. Em seguida, Juliano se rendeu e começou a se afastar do veículo. No entanto, policiais militares chegaram atirando na direção dos bandidos, que fugiram a pé. Nesse mesmo momento, Juliano caiu baleado.

Pelo vídeo, não é possível identificar de onde partiu o disparo que atingiu a vítima. O crime ocorreu por volta das 20h, momento de movimento na via.



Procurada, a Polícia Militar explicou que equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizavam deslocamento pela Avenida Paulo De Frontin quando avistaram dois homens em luta corporal próximo a uma motocicleta. De acordo com os agentes envolvidos na ocorrência, ao se aproximarem da cena, foram realizados disparos de arma de fogo contra a equipe, que revidou.

Ainda segundo a corporação, os suspeitos fugiram, enquanto a vítima foi baleada e não resistiu. De imediato, a área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital acionada.



"Os policiais estavam portando câmeras de uso corporal individual e as imagens já estão sendo extraídas para análise e disponibilização aos entes competentes. As armas da equipe também já foram disponibilizadas à delegacia e o BPChq instaurou um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias do fato. A corporação colabora integralmente com as investigações", disse em comunicado.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado na DHC. Além das armas apreendidas, diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo que atingiu a vítima e esclarecer todos os fatos.