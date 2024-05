Movimentação no Terminal Mato Alto do BRT, em Guaratiba, nesta segunda (20) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/05/2024 15:25 | Atualizado 20/05/2024 16:05

Rio - O primeiro dia útil de funcionamento do Terminal Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste, nesta segunda-feira (20), agradou a quem utilizou o serviço. O movimento, apesar de intenso durante a manhã, não aumentou o tempo de espera que, segundo passageiros, não ultrapassou 15 minutos.

O novo terminal foi inaugurado neste domingo (19) pela Prefeitura do Rio, depois de cinco meses do início da operação da Nova Transoeste.A babá Evelyn Nayara, de 24 anos, utilizou a plataforma nesta segunda e destacou que a mudança trouxe mais segurança aos passageiros, além de praticidade."Estamos em adaptação com a nova estação. Comparada a antes, está muito mais segura, organizada e confortável. Antes não tínhamos guardas na estação, era pequena e sempre lotada. Agora ela está segura e bem espaçosa", disse."Agora que tem mais ônibus, o tempo de espera diminuiu, então não é constante ver filas enormes. Aumentou a quantidade de BRTs para os passageiros. É uma estação que não atende só os moradores de Guaratiba, mas também de Campo Grande e Santa Cruz, mesmo assim nem sempre você vai ver filas enormes, porque não passa de 15 minutos de espera", completou Evelyn.Agora, o terminal é 15 vezes maior do que a antiga estação, com 7.390m² e opera em conjunto com dois terminais alimentadores de ônibus comuns e vans (Norte e Sul), totalizando 1.007 metros quadrados de área coberta; dois bicicletários de 240 metros quadrados de área construída, com 512 vagas de bicicletas; e uma ciclovia com 2.750 metros de extensão.Para o autônomo César Malavasi, de 60 anos, além das melhorias no terminal, ficou mais fácil encontrar ônibus alimentadores."Era difícil achar o ônibus certo, agora ficou bem mais fácil, só atravessar a passarela. Era muito tumultuado por ali para pegar van ou ônibus", explicou.Apesar dos elogios, César também salientou que há necessidade de mais adaptações, como a instalação de banheiros para passageiros."Concentraram várias linhas alimentadoras no terminal, gostei também do bicicletário. As pessoas ainda estão se acostumando. Só senti falta de banheiros para ficar 100%", alegou.O terminal alimentador e o bicicletário Norte (que atende aos passageiros no sentido Barra – Santa Cruz/Guaratiba) estão em funcionamento. Já o terminal alimentador e o bicicletário do lado Sul (sentido Santa Cruz/Guaratiba – Barra) terão as obras iniciadas na próxima semana, com previsão de 90 dias para a conclusão. A estação provisória Sul, montada no ano passado para atender à população, será desmobilizada para dar lugar às obras do espaço definitivo.Além das duas linhas que operam a partir do Mato Alto, 13 (Mato Alto x Alvorada - expresso) e 25 (Mato Alto x Alvorada - parador), outras cinco linhas de BRT farão parada no novo terminal. São elas:10 - Santa Cruz x Alvorada - expresso - intervalo de 4 minutos, no pico da manhã, e de 6 minutos, no da tarde11 - Santa Cruz x Alvorada - parador - noturno, intervalo de 12 minutos.12 - Pingo D'Água x Alvorada - expresso - intervalo de 3 minutos, pico da manhã, e 6 minutos, no da tarde.19 - Pingo D'Água x Salvador Allende - expresso - somente à tarde, intervalo de 8 minutos.20 - Santa Cruz x Salvador Allende – expresso - somente à tarde, intervalo de 7 minutos.A linha 13 vai operar com intervalos de 5 minutos no pico da manhã, e 6 minutos no da tarde. Já na linha 25, os intervalos serão de 6 minutos no pico da manhã e da tarde.Linhas que fazem ponto final nos terminais alimentadores:872 (Praia de Sepetiba – Terminal Mato Alto)885 (Terminal Mato Alto – Santa Cruz)853 (Vila Kennedy – Terminal Mato Alto)SV853 (Vila Kennedy – Terminal Mato Alto)883 (Bangu – Terminal Mato Alto).Linhas que passam pelos terminais alimentadores:852 (Terminal Campo Grande - Pedra de Guaratiba)SP852 (Terminal Campo Grande – Piraquê)866 (Terminal Campo Grande - Pedra de Guaratiba)857 (Terminal Campo Grande - Terminal Pingo d´Água)867 (Barra de Guaratiba - Terminal Campo Grande).