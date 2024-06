Alimentos estavam armazenados de forma indevida e fora da data de validade - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 13/06/2024 08:57 | Atualizado 13/06/2024 09:29

Rio - Agentes do Procon Carioca, órgão de defesa do consumidor, descartaram 128,3 kg de alimentos impróprios para consumo durante fiscalização em restaurantes do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio. A operação, conduzida em razão da alta procura do Dia dos Namorados, aconteceu nesta terça-feira (11).



Segundo a prefeitura do Rio, a principal ocorrência foi no restaurante Heaven Cucina, onde foram encontrados quase 113 kg alimentos armazenados de forma indevida e fora da data de validade, considerados como impróprios para consumo.



Já no restaurante Madero, os agentes encontraram 12 kg de alimentos armazenados de forma inadequada e sem data de abertura ou prazo de validade, além de baratas na cozinha, ainda de acordo com a prefeitura. Por fim, no Gula Gula, a equipe descartou quase 3,5 kg de produtos também fora da validade e sem identificação.



A diretora executiva do Procon Carioca, Renata Ruback, informou que a fiscalização foi intensificada para garantir direitos básicos de proteção ao consumidor, e ressaltou que, após o prazo de defesa, "os estabelecimentos poderão ser multados."

Em nota divulgada à imprensa, o Madero enfatizou que, dos 12 kg de alimentos descartados, 9 kg eram de sal, porque estava "faltando a segunda marcação de data de validade, sendo que a primeira estava dentro do prazo de consumo".

Quanto à dedetização, o restaurante informou que entregou ao Procon o certificado emitido pela Vigilância Sanitária. "O Grupo Madero oferece um rigoroso programa de treinamento para a equipe, focado em práticas corretas de etiquetagem e armazenamento de alimentos. Reafirmamos nosso compromisso em garantir a segurança alimentar e a qualidade dos produtos servidos aos nossos clientes", finaliza a nota.



Também procurados pela reportagem, o Shopping Tijuca, o Heaven Cucina e o Gula Gula ainda não se pronunciaram. O espaço segue aberto.