Expectativa do instituto é que novo salão aumente doações até o fim do anoRafael Campos/Governo do Rio

Publicado 14/06/2024 13:24

Rio - Um novo Salão do Doador foi inaugurado, nesta sexta-feira (14), Dia Mundial do Doador de Sangue, no Instituto Hemorio. O ambiente ampliado conta com 13 cadeiras, que poderão receber até 570 doadores por dia.



A inauguração contou com a presença do governador Cláudio Castro. O novo espaço vai oferecer atendimento confortável e humanizado à população. Ao total, foram investidos R$ 2,3 milhões na obra.

"Investimentos como este enchem o meu coração de alegria e destacam o compromisso do Governo do Estado em deixar como legado hospitais equipados, limpos e prontos para receber cada paciente que necessita de tratamento. Espero que cada doador de sangue chegue aqui e sinta o clima de solidariedade e a nobreza do ato que é salvar vidas. Além disso, também agradeço aos profissionais que atuam na saúde pública, que cuidam com amor de cada pessoa que chega a um centro de saúde do Estado", ressalta Cláudio Castro.A partir de agora, os doadores de sangue podem fazer a triagem em um dos quatro totens de autoatendimento. Neles, as pessoas respondem a um questionário que indica se estão aptas a doar.Também serão disponibilizadas cinco salas para quem preferir fazer a triagem com um funcionário do banco de sangue. Foi criado ainda um espaço instagramável, para que os doadores possam expressar, em fotos e vídeos, e incentivar mais doações."Em novembro, o Hemorio completa 80 anos de sua principal atividade, que é salvar vidas com o ato voluntário de doação de sangue pela população. A entrega do novo Salão do Doador, no Dia Mundial do Doador, reforça nosso compromisso com a causa. A obra deixou o hemocentro mais conectado com a modernidade, tornou o ambiente mais acolhedor e harmonioso, valorizando a doação", destaca Cláudia Mello, secretária de Estado de Saúde.O Hemorio registra uma média de 300 doações por dia, incluindo as coletas feitas na sede, no Centro do Rio; além das ações externas, realizadas por duas equipes do hemocentro da rede estadual em universidades, clubes, igrejas, órgãos públicos, empresas e eventos.De janeiro até 10 de junho, a instituição recebeu 38.589 doações. Desse total, 40% vêm das coletas fora da unidade. Durante a campanha do Junho Vermelho, a expectativa é chegar a 350 bolsas de sangue diárias."Com a abertura desse novo salão, as pessoas terão um espaço mais moderno e confortável para fazer a doação. É um grande presente para esses verdadeiros heróis anônimos que ajudam a salvar vidas no nosso estado. A nossa expectativa é que as novas instalações atraiam ainda mais doadores", disse o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.O estoque de sangue abastece cem unidades públicas de saúde, entre elas, todos os grandes hospitais de emergência do estado e unidades da rede federal, além do próprio hospital do Hemorio.Além do Hemorio, o estado conta com outros 27 hemocentros: mais 12 pontos de coleta na capital e os localizados nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Nova Friburgo, Teresópolis, Cabo Frio, Itaperuna, Campos e Macaé.