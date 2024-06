Suyany Breschak é apontada como mandante e Júlia Cathermol Pimenta suspeita de matar o empresário - Reprodução

Suyany Breschak é apontada como mandante e Júlia Cathermol Pimenta suspeita de matar o empresárioReprodução

Publicado 14/06/2024 13:16 | Atualizado 14/06/2024 13:18

Segundo as investigações, Suyane e Júlia se encontraram primeiro em motel do município e, à noite, seguiram para uma pousada. A suspeita é de que elas podem ter ido para os locais negociar os bens do empresário, entre eles um carro e duas armas, já recuperados. No último estabelecimento, as suspeitas também estavam com Leandro Jean Rodrigues Cantanhede, namorado da cigana, e Victor Ernesto de Souza Chaffin, preso pela receptação do veículo da vítima.

O carro foi encontrado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após ter sido vendido por R$ 75 mil, e recuperado junto com outros bens. Já as armas estavam em uma rua da favela Eldorado 2, também na cidade, e foram localizadas na última segunda-feira (10). As pistolas foram vendidas por Vitor Ernesto, por R$ 14 mil. O baixo valor teria sido justificado com a informação de que o namorado de uma amiga havia falecido e queria vendê-las.

O homem que negociava o armamento relatou, em depoimento, que as pistolas eram para um sobrinho e desistiu ao ver que estavam com a numeração raspada. Mas, a negociação seguiu e a compra foi realizada pelo parente, que tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Na oitiva, o homem fez contato com o familiar e as informações passadas ajudaram os policiais a chegarem às armas. O rapaz também foi chamado para prestar depoimento , mas ainda não compareceu, e deve ser intimado outra vez.