Caso é investigado pela 25ª DP (Engenho Novo)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 22/05/2024 19:42

Rio - O empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond foi encontrado morto, dentro do próprio apartamento, na noite de segunda-feira (20), no Engenho Novo, na Zona Norte. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. A família suspeita de um envolvimento da namorada do homem no caso.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Martins Lages. A área foi isolada e o local preservado para perícia.

Ao DIA, um familiar, que preferiu não ser identificado, contou que a família suspeita de um envolvimento da namorada de Luiz em sua morte. O homem contou que a mulher foi a última pessoa a ser vista com o empresário, na última sexta-feira (17). Desde então, Luiz não deu mais notícias. Nos dias seguintes, a mulher foi vista com o carro e pertences do empresário.



"Ele tinha começado um relacionamento com uma menina a qual ele já conhecia há bastante tempo, mas ela estava morando com ele há aproximadamente um mês. Eles foram vistos na piscina do prédio na sexta-feira (17) e depois ele não foi mais visto. Só se via ela andando pelos corredores. Pegou o carro dele e sumiu com coisas da casa. Ela saiu com o carro dele e não voltou mais com o carro. Domingo (19) foi para a academia do prédio e ele morto", contou.

Segundo o familiar, a mulher tinha como objetivo vender o carro de Luiz, pois deu entrada no processo de transferência de propriedade. Além disso, a suspeita também teria realizado movimentações bancárias na conta do empresário.

"Ele não era rico, mas se ela fez transações e pegou o carro, eu creio que houve um interesse financeiro. A gente não tinha esse parecer dela, mas os amigos mais próximos dele e a mãe dele não gostavam dela. Enquanto a mãe era viva, ele respeitou ela. Quando a mãe morreu, ele, para não ficar sozinho, acabou se aproximando novamente dessa mulher. Os amigos nenhum deles gostava dela e falava para ele se afastar", comentou.

Devido ao avançado estado de decomposição, ainda não foi confirmada a causa da morte. De acordo com o familiar, o Instituto Médico Legal (IML) não encontrou ferimento de agressão, mas os peritos analisam se há alguma substância que provocou um envenenamento.

"Os amigos que foram lá quando entraram no apartamento falaram que ele tinha um ferimento na cabeça, mas no IML não disseram que tinha. Falaram que não tinha nenhuma batida. Como o corpo já estava há quatro dias, eles não conseguiram fazer a questão da autópsia e ver a causa da morte. O enterro ia ser hoje [quarta-feira (22)], mas foi abortado porque tentaram mais uma vez extrair alguma coisa do corpo para ver se tinha envenenamento", completou.

Luiz Marcelo não tinha filhos. Seu sepultamento está previsto para acontecer no início da tarde desta quinta-feira (23) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

O caso é investigado pela 25ª DP (Engenho Novo). Testemunhas já foram ouvidas e diligências estão em andamento.