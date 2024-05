Vilson Rodrigues e Vilmar Rodrigues sequestraram a influenciadora digital Índia Marley - Divulgação

Vilson Rodrigues e Vilmar Rodrigues sequestraram a influenciadora digital Índia MarleyDivulgação

Publicado 22/05/2024 20:27

Rio - Dois irmãos, gêmeos, foram presos em flagrante, na tarde desta quarta-feira (22), em um motel da Zona Oeste, após sequestrar uma influenciadora digital e um amigo dela. Segundo a investigação da Delegacia Antissequestro (DAS), Vandressa Verônica Sabino Santos, conhecida na internet como Índia Marley, e Marlon Nascimento da Silva, saíram de um hotel no Joá, por volta das 12h, e pediram um carro de aplicativo.

Foi neste momento que as vítimas foram abordadas pelos irmãos Vilson Rodrigues de Oliveira e Vilmar Rodrigues de Oliveira. Eles estavam em um carro Ford Ecosport, de cor branca, usavam fardas e distintivos falsos da Polícia Civil e portavam armas.

Segundo o delegado titular da DAS, William Pena Junior, imagens de câmeras de segurança foram coletadas e a especializada deu início ao protocolo de sequestro. Índia Marley e o amigo foram localizados pelos policiais no interior do Ville Motel, em Jacarepaguá, cerca de duas horas depois do sequestro. Após o cerco dos policiais, Vilmar e Vilson foram presos.

Com eles foram apreendidos duas pistolas, cinco carregadores, roupas e distintivos falsos da Polícia Civil, celular e o carro usado para realizar o sequestro. Através das redes sociais, a influenciadora escreveu: "Nasci de novo".

Os gêmeos já eram investigados pela DAS, constando inclusive um pedido de prisão em aberto contra eles.