O Corpo de Bombeiros atuou por terra, água e ar no Rio Grande do SulDivulgação/Rafael Campos

Publicado 22/05/2024 21:50

Os 90 militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro que integraram a missão de apoio ao Rio Grande do Sul receberam, nesta quarta-feira (22), a medalha Mérito da Defesa Civil e a condecoração Mérito Força e Coragem.

A homenagem em gratidão aos militares ocorreu no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, no Centro do Rio, após a delegação retornar depois de 15 dias em campo, resgatando cerca de 200 pessoas e 70 animais afetados por conta das chuvas que atingiram o Sul do país.

"O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro é um orgulho para os cidadãos fluminenses e também para o Brasil. Expresso a minha mais sincera gratidão à dedicação e ao comprometimento desses militares e civis que se arriscaram e tão bem representaram o nosso sentimento de solidariedade nessa tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul", afirmou o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Trabalho especializado no Sul

O Corpo de Bombeiros atuou por terra, água e ar na busca e no salvamento de vítimas. A força-tarefa contou com especialistas em desastres, em busca e resgate com cães, guarda-vidas, mergulhadores, operadores de embarcações, pilotos, tripulantes operacionais, profissionais da área de saúde, além de agentes da Defesa Civil Estadual.

O cão farejador Rio também integrou a delegação, indicando vários pontos de interesse e otimizando o trabalho das equipes que atuavam em cenários de deslizamentos de terra na Serra Gaúcha.

Treinamento e tecnologias

A operação contou com o apoio de duas aeronaves da corporação, que auxiliaram nos resgates, no transporte de tropas, de equipamentos e medicamentos. Quinze embarcações do CBMERJ foram utilizadas no socorro às vítimas em áreas que apresentavam alagamentos e inundações, por conta do rompimento de diques e barragens.

Os recursos do CBMERJ também incluíram 2 caminhões, 1 ônibus e cerca de 200 materiais operacionais de salvamento. Para o Tenente Juan Araújo, que serviu no município gaúcho de Bento Gonçalves, relata o quanto a capacitação técnica promovida pelo Corpo de Bombeiros do Rio foi fundamental para obter sucesso no salvamento da população afetada.

Mesmo não conhecendo o território do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu utilizar todas as ferramentas que trabalhamos em cursos, seja em relação às técnicas e às táticas de desastre. Inclusive selecionamos alguns alunos para que pudessem contribuir e se aprimorar na prática - destacou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.