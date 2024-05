A XI INAC-2024 destacou-se pela organização e pela relevância tanto nacional quanto internacional, evidenciando o papel de protagonismo da energia nuclear nas esferas energética, de saúde e alimentar. - Divulgação

A XI International Nuclear Atlantic Conference - INAC 2024 (Conferência Internacional Nuclear do Atlântico) tomou conta do Rio de Janeiro no início de maio, mobilizando o setor nuclear brasileiro e internacional. Promovido pela Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN) sob o tema "Nuclear Energy: Assuring Energy, Health and Food" ("Energia Nuclear: Garantindo Energia, Saúde e Alimentação"), o evento foi sediado na Escola de Guerra Naval (EGN) e no último dia, na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), reunindo autoridades, especialistas, estudantes, comunicadores e entusiastas da área.

A cerimônia de abertura contou com a presença de renomadas personalidades, incluindo o Presidente da ABEN, Carlos Freire Moreira, o Presidente da CNEN, Francisco Rondinelli Junior, e o Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), Almirante de Esquadra Alexandre Rabello de Faria. Além disso, houve a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre UFF e ABEN, visando a capacitação e pesquisa na área nuclear, e a inauguração da XI ExpoINAC, uma mostra de produtos e serviços do setor.

Maratona de conhecimento

A XI Conferência Internacional Nuclear do Atlântico (INAC) de 2024 inaugurou seus trabalhos com uma cerimônia solene que reuniu uma gama impressionante de figuras proeminentes do setor nuclear e científico. O evento teve início com a exibição de um vídeo gravado pelo Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, cujas palavras marcaram o compromisso global da utilização segura e responsável da energia nuclear.

Em seguida, foi a vez das autoridades proferirem seus discursos, destacando a importância da conferência e os avanços e desafios enfrentados no campo da energia nuclear.

Entre os oradores estavam Carlos Freire Moreira, Presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN), e Francisco Rondinelli Junior, Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

A presença de autoridades da Marinha do Brasil, como o Contra-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires (Diretor da EGN), os Almirantes de Esquadra Alexandre Rabello de Faria (DGDNTM) e Bento Albuquerque (ex-ministro de Minas e Energia) e o Contra-Almirante Humberto Moraes Ruivo (Secretaria Naval de Segurança Nuclear e Qualidade - SecNSNQ), evidencia a relevância estratégica da energia nuclear para as Forças Armadas e para a segurança nacional.

Além deles, personalidades como Raul Lycurgo Leite, Diretor-Presidente da Eletronuclear, e Antônio Carlos Vilela, representando o Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), trouxeram suas visões e perspectivas sobre o papel da energia nuclear no contexto energético e econômico do país.

Lycurgo fez referência à extrema importância da INAC 2024, que contou com o patrocínio entre outros da Eletronuclear, e abordou a esperança do sucesso de todas as discussões, compartilhamento de informação e de conhecimento não só de professores, estudantes, experts nacionais e estrangeiros, transformando o nuclear em realidade para o Brasil e os brasileiros, gerando desenvolvimento, trabalho, emprego e renda.

Presentes também Juana Nunes, Diretora de Popularização da Ciência, Tecnologia e Educação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), e o Deputado Federal Reimont (PT-RJ), que evidenciou o interesse político e legislativo sobre a temática nuclear, reforçando a importância do diálogo entre o poder público e os demais setores envolvidos na discussão e na implementação de políticas relacionadas à energia nuclear.

Escopo da XI INAC-2024

Realizada pela 11ª vez, sendo esta a 3ª no Rio de Janeiro, a Conferência, além das mesas redondas de âmbito mais geral, abrangeu os seguintes eventos independentes e paralelos: XXIII Encontro de Física de Reatores e Termohidráulica (ENFIR), XVI Encontro de Aplicações Nucleares (ENAN), VIII Encontro da Indústria Nuclear (ENIN), X Junior Poster Technical Sessions (sessão de pôsteres para estudantes de graduação), XI ExpoINAC (mostra de serviços e produtos das empresas do setor nuclear brasileiro e internacional) e III Prêmio da Competição Embaixadores Nucleares da ABEN.

Durante os cinco dias de evento, mais de mil pessoas participaram, discutindo temas que vão desde mineração de urânio e ciclo do combustível, a situação atual de novos reatores na América Latina até desafios e oportunidades para a energia sustentável e a transição energética. Palestrantes de renome e representantes de importantes instituições nacionais e estrangeiras, compartilharam seus conhecimentos, enquanto jovens estudantes foram reconhecidos por seus trabalhos na Iniciação Científica.

