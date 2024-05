Projeto de Lei é de autoria do deputado Carlinhos BNH (PP) - Octacílio Barbosa/Alerj

Publicado 22/05/2024 17:56 | Atualizado 22/05/2024 18:02

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão, na terça-feira (21), o Projeto de Lei que proíbe a venda de bebidas em recipientes de vidro nas imediações de estádios de futebol em dias de jogos.

A proposta, de autoria do deputado Carlinhos BNH (PP), tem como objetivo aumentar a segurança em eventos esportivos. A proposta, agora, aguarda a segunda votação no plenário. O projeto estabelece que a proibição se aplique em um raio de 200 metros dos estádios durante as cinco horas que antecedem e sucedem as partidas de futebol.

Além da venda, o uso e a distribuição de produtos em recipientes de vidro também serão proibidos dentro desse perímetro e período. Caso a medida seja desrespeitada, poderão ser aplicadas advertências e multas variando de 50 a 50 mil UFIR-RJ, o que corresponde a valores entre R$ 216,64 e R$ 216 mil.

O deputado Carlinhos BNH, que também é presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Alerj, justificou a proposta destacando a importância de proteger a integridade física dos torcedores.

Ele mencionou um incidente ocorrido em junho de 2023, quando uma torcedora do Palmeiras morreuapós ser atingida por uma garrafa de vidro durante uma confusão no entorno do estádio Allianz Parque, em São Paulo, antes de uma partida contra o Flamengo.



"Garrafas e outros materiais de vidro se transformam em armas nas mãos de pessoas mal-intencionadas que saem de casa para promover brigas e confusões. A Alerj está agindo em defesa da vida e do futebol, para que os jogos não sejam maculados com a vitimização de torcedores", afirmou o deputado.