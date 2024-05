Crianças correram pela Estrada Pastor Antônio Martins, em Queimados, durante tiros - Reprodução

Crianças correram pela Estrada Pastor Antônio Martins, em Queimados, durante tirosReprodução

Publicado 22/05/2024 17:49

Rio - Um grupo de crianças precisou correr para se abrigar de um tiroteio durante uma operação da Polícia Militar na comunidade São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (22). Dois suspeitos foram presos na ação.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as crianças correndo pela Estrada Pastor Antônio Martins no momento em que tiros podem ser escutados. No meio dos disparos, algumas delas, com uniforme de escola e com mochilas, gritam e procuram um local para se abrigar.

Veja o vídeo:

URGENTE

Tiroteio entre traficantes e PMs no morro São Simão em Queimados, a rua lotada de crianças com uniforme escolar. pic.twitter.com/kMcZlTOYwJ — TENDÊNCIA RIO (@Tendencia_Rio) May 22, 2024

Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) realizaram uma operação na comunidade São Simão e na Caixa d'Água nesta manhã. Na ação, dois homens foram detidos. Com eles, foram apreendidas drogas e um rádio transmissor.

A ocorrência foi registrada na 55ª DP (Queimados).