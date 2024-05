Homem foi encontrado com a carga no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte - Divulgação

Homem foi encontrado com a carga no bairro de Bonsucesso, na Zona NorteDivulgação

Publicado 22/05/2024 17:32

Rio - Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam em flagrante, na terça-feira (22), um homem que levava 100kg de maconha para uma transportadora na comunidade Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Ele foi abordado no bairro de Bonsucesso, também na Zona Norte.



O homem informou aos policiais que havia sido contratado para receber o material e levá-lo para o interior da comunidade Vila do João, onde o entregaria para um conhecido. O veículo utilizado havia sido roubado no município de Campinas, em São Paulo. Além disso, os sinais identificadores também estavam adulterados.



O preso irá responder pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.