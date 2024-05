Mulher foi presa por agentes da 74ª DP (Alcântara) - Divulgação

Mulher foi presa por agentes da 74ª DP (Alcântara)Divulgação

Publicado 22/05/2024 17:04 | Atualizado 22/05/2024 17:09

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (21), Maria Cristina Vital da Conceição, acusada de tentar matar a ex-nora a facadas em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O caso aconteceu no bairro do Mutondo, em 2015. Após uma discussão, Maria invadiu o quarto onde a vítima dormia com a filha e a atacou com diversas facadas.

Após o Tribunal de Justiça do Rio expedir o mandado de prisão por tentativa de homicídio, Maria passou a morar na comunidade do Tabajara, no mesmo município, onde foi presa por agentes da 74ª DP (Alcântara).

Maria foi encaminhada ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.