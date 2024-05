Os três estabelecimentos foram autuados - Divulgação

Os três estabelecimentos foram autuadosDivulgação

Publicado 22/05/2024 17:08 | Atualizado 22/05/2024 17:12

Uma operação do Procon do Rio de Janeiro descartou 564 kg de alimentos impróprios para consumo em três mercados de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade. A fiscalização aconteceu nesta terça-feira (21).

Durante a ação, os fiscais encontraram carnes bovinas, carcaças suínas, frios e temperos. Os alimentos estavam vencidos e em ambientes sujos, mal armazenados ou sem especificação quanto à manipulação e nova data de validade.

Além dos alimentos impróprios para o consumo, problemas estruturais como ferrugem e buracos nas câmaras frigoríficas, também foram encontrados. Quatro estabelecimentos passaram pela fiscalização e destes, três foram autuados.

Segundo o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, os mercados têm 15 dias para apresentar suas defesas e a autarquia vai continuar com as fiscalizações para proteger o direito dos consumidores.



"Fiscalizações como estas serão constantes, visando orientar fornecedores e proteger os consumidores. Algumas das irregularidades encontradas põem em risco a saúde do consumidor e estaremos atentos para coibirmos qualquer tipo de abuso", afirmou.