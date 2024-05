Campanha de imunização começou no dia 23 de fevereiro e já teve mais de 130 mil doses aplicadas - Divulgação

Publicado 22/05/2024 16:59

Rio - A Prefeitura do Rio inicia, nesta quinta-feira (23), a aplicação da segunda dose da vacina contra dengue em crianças e adolescentes, com idades de 10 a 14 anos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o imunizante estará disponível em todas as unidades de Atenção Primária do município, a partir das 14h.

A ordem de aplicação da vacina deve respeitar o intervalo de três meses, conforme a data da primeira dose aplicada. O grupo alvo da campanha de vacinação é o que apresenta maior risco de hospitalização pela doença, segundo o Ministério da Saúde.



Iniciada em 23 de fevereiro, a campanha de vacinação contra a dengue já aplicou mais de 130 mil doses do imunizante.

Orientações

Para receber a vacina, o menor de idade deve estar, preferencialmente, acompanhado de um responsável e apresentar documento de identidade e comprovante de vacinação, se disponível. A expectativa é que todas as crianças e adolescentes que tomaram a primeira dose do imunizante completem o esquema vacinal, inclusive aquelas que já tiveram dengue.

Segundo a SMS, quem teve quadro recente da doença deve aguardar seis meses desde o início dos sintomas para receber a primeira dose da vacina, e 30 dias para aplicação da segunda dose (se o quadro de dengue foi após a aplicação da primeira dose).

Contraindicação

A vacina é contraindicada para quem teve alergia grave a um dos componentes de uma vacina ou após uma dose anterior da mesma, indivíduos imunocomprometidos ou com infecção por HIV sintomática, além de gestantes ou em período de amamentação.



"A SMS reforça que a vacina contra a dengue é segura e eficaz e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante à rede pública de saúde", garante a secretaria.