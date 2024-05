Veículo pegou fogo na altura do 1,5 Km na Estrada Grajaú-Jacarepaguá - Reprodução Twitter/X @OperacoesRio

Publicado 22/05/2024 15:25 | Atualizado 22/05/2024 15:48

Rio - Um ônibus pegou fogo na estrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Grajaú, na altura do Km 1,5, na tarde desta quarta-feira (22), e a faixa teve de ser interditada.



Os Bombeiros foram acionados para controlar as chamas e agentes da CET-Rio tiveram que desviar o trânsito. Uma equipe da Light também foi acionada para verificar possíveis danos na rede elétrica.



Uma faixa da estrada continuava interditada até às 16h e o trânsito era intenso na via. Não há informações sobre a causa do incêndio e possíveis feridos.

