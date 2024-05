Seminário 4 Pilares para uma Comunicação Eleitoral Eficiente: Estratégias e Desafios para uma Campanha de Sucesso - Divulgação

Publicado 22/05/2024 18:51

No cenário político atual, a comunicação eficiente tornou-se uma peça-chave para o sucesso eleitoral. O seminário "4 Pilares para uma Comunicação Eleitoral Eficiente" busca explorar os fundamentos essenciais para construir uma estratégia de campanha bem-sucedida.

O Instituto Informa revela dados que destacam a importância da promoção do bem-estar na construção da reputação política. E como visão principal, este evento visa examinar como políticas públicas eficientes podem não só melhorar a qualidade de vida, mas também reduzir os custos eleitorais, influenciando diretamente nas decisões dos eleitores.

Apresentar e discutir os quatro pilares fundamentais para uma comunicação eleitoral eficaz. E como objetivo geral, lideranças e instituições terão a oportunidade de explorar as interseções entre esses pilares e a construção de uma estratégia de campanha eficaz.

E-Book

As apresentações serão gravadas e posteriormente compiladas em um e-book, fornecendo um resumo dos argumentos apresentados pelos palestrantes. Este recurso estará disponível gratuitamente para o público interessado.

Apresentação dos Participantes:

Fábio Gomes (CEO Instituto Informa): Explorará a importância da reputação política e como a promoção do bem-estar pode influenciar as chances eleitorais.

Eduardo Damian (Advogado especialista em Direito Eleitoral): Discutirá os riscos jurídicos enfrentados por campanhas políticas e estratégias para mitigá-los.

Fábio Vasconcellos (Líder de Dados e Projetos Acadêmicos do Instituto Informa): Abordará o papel dos dados e da ciência na formulação de estratégias de comunicação eleitoral.

Luciana Guilherme (Professora ESPM-RJ, doutora em Políticas Públicas): Analisará como as políticas públicas podem promover o bem-estar e construir uma relação positiva com os eleitores.

Nelson Rocha (Professor universitário, ex-secretário de Planejamento e Gestão do RJ): Explorará políticas de desenvolvimento municipal e sua relação com o envolvimento local.

Juedir Teixeira (Doutor em Administração, Presidente do Conselho de Varejo da Associação Comercial do Rio de Janeiro): Abordará a importância do comércio local na geração de emprego e bem-estar na comunidade.

Este seminário promete oferecer insights valiosos para candidatos, equipes de campanha e interessados em entender os mecanismos por trás de uma comunicação eleitoral eficiente.

Serviço

Local do evento: Flamengo, Rio de Janeiro.

Telefone para dúvidas: 011 - 98586 2235.

Data: 23/05/2024 às 14h