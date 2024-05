Assalto terminou com criminoso colidindo contra mureta de loja na Rua José Bonifácio, em Todos os Santos - Reprodução/Twitter

Assalto terminou com criminoso colidindo contra mureta de loja na Rua José Bonifácio, em Todos os SantosReprodução/Twitter

Publicado 22/05/2024 18:31

Rio - Um criminoso foi preso em flagrante após roubar uma picape, nesta quarta-feira (22), no bairro Todos os Santos, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 3ºBPM (Méier) patrulhava a região quando se depararam com o assalto ao veículo e iniciaram a perseguição. A busca terminou após o bandido bater o carro contra a fachada de uma loja.



A colisão e a prisão aconteceram na esquina da Rua José Bonifácio com a Conselheiro Agostinho, próximo ao Norte Shopping. Com o bandido, os agentes apreenderam uma pistola. O veículo modelo Rampage, da marca RAM, também foi recuperado.

Durante a fuga, PMs chegaram a disparar contra o veículo roubado o que assustou moradores da região. "Primeiro arrastão na Rua Silva Mourão, agora assalto na Rua José Bonifácio, não está fácil morar na Zona Norte", compartilhou um usuário do "X", antigo Twitter.

Segundo informações preliminares, o criminoso teria informado aos PMs que é morador da comunidade de Manguinhos.