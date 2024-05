Manifestantes colocaram fogo em objetos na Avenida Ernani Cardoso - Reprodução / COR

Publicado 22/05/2024 18:49

Rio - A Avenida Ernani Cardoso foi interditada na tarde desta quarta-feira (22) na altura do Campinho, na Zona Norte do Rio, depois que um homem foi morto nas proximidades. Um grupo ateou fogo em alguns objetos na pista, impedindo que os veículos trafegassem no sentido Cascadura. Policiais militares e bombeiros estiveram na região por volta das 17h e o trânsito foi liberado em uma faixa.

De acordo com a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para checar a ocorrência de um homem morto na Avenida Ernani Cardoso. Informações preliminares apontam que a vítima teria sido morta durante um confronto entre criminosos.

Em seguida, um grupo ateou fogo em pneus, interditando a via. Os militares desobstruíram o trecho interditado e preservaram o local do corpo até a chegada de agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).