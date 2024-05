Diego Ferreira Amaral (à esquerda) e Thiago Henrique Figueiredo (à direita) morreram durante perseguição - Divulgação

Diego Ferreira Amaral (à esquerda) e Thiago Henrique Figueiredo (à direita) morreram durante perseguiçãoDivulgação

Publicado 22/05/2024 19:28

Thiago Henrique Medeiro Figueiredo e Diego Ferreira Amaral estavam com documentos de uma outra pessoa durante a fuga, na madrugada desta quarta-feira (22). Rio - Os dois suspeitos mortos durante uma perseguição policial na Zona Sul do Rio estavam sendo investigados por homicídio e envolvimento com o tráfico de drogas no estado de Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil,estavam com documentos de uma outra pessoa durante a fuga, na madrugada desta quarta-feira (22).

Bruno Paulo da Silva, de 38 anos e Bruno William Batista de Souza Ribeiro, de 30 anos. A ocorrência policial iniciou após Thiago e Diego Além dos dois suspeitos, dois policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) também morreram durante a perseguição. São eles:, de 38 anos e, de 30 anos. A ocorrência policial iniciou após Thiago e Diego não respeitarem uma ordem de parada na Linha Vermelha, na altura do km 19,5, próximo à alça de saída da Rodovia Presidente Dutra.

Contra Thiago, havia um mandado de prisão pendente. Agora, os agentes vão realizar a perícia no carro dos suspeitos para verificar se o veículo é clonado. A 15ª DP (Gávea) está responsável pelas investigações. A distrital já descobriu que o carro foi comprado em Minas Gerais e não havia armas no seu interior.

Como se deu o acidente

De acordo com a ocorrência do BPVE, os PMs estavam patrulhando a Linha Vermelha, na altura do km 19,5, próximo à alça de saída da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, quando tentaram abordar um carro, que não parou.

Em seguida, os dois policiais entraram na viatura mais próxima, tendo a companhia de outros dois militares em outro veículo, dando início à perseguição na Linha Vermelha, sentido Centro. Em alta velocidade, os carros percorreram cerca de 27km, onde passaram pelas ilhas do Governador e do Fundão, atravessaram a Maré e o Caju, pegaram o Elevado Paulo de Frontin e entraram no Túnel Rebouças sentido Jardim Botânico, momento em que ambos capotaram na agulha em curva de descida.

Imagens mostram que a viatura também colidiu em uma árvore, ficando completamente destruída. Enquanto o automóvel dos suspeitos, um Onix vermelho, teve o teto arrancado. O veículo tem ainda uma marca de tiro na porta traseira. Os ocupantes morreram na hora.

Os policiais Bruno Paulo e Bruno William serão sepultados às 15h30 no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O velório de Bruno William vai acontecer na capela 2, a partir das 12h. Já o velório de Bruno Paulo será na capela 3, também às 12h.