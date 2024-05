Imagens mostram a viatura e o carro dos suspeitos completamente destruídos após o acidente - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Rio - Uma perseguição terminou com dois policiais militares e dois suspeitos mortos no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, na madrugada desta quarta-feira (22). Na ação, a viatura e o carro dos suspeitos capotaram após se envolverem em um acidente.

Imagens mostram que a viatura também colidiu em uma árvore, ficando completamente destruída. Enquanto o automóvel dos suspeitos, um Onix vermelho, chegou a ter o teto arrancado. O veículo tem ainda uma marca de tiro na porta traseira. Os ocupantes morreram na hora.

Os agentes eram do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). Segundo o comando da unidade, eles estavam em uma ação de patrulhamento na Linha Vermelha, na altura do km 19,5, próximo à alça de saída da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, quando tentaram abordar um carro que não parou e fugiu do local.

Em seguida, os dois policiais entraram na viatura mais próxima, tendo outros dois militares entrado em outra, dando início a uma perseguição na Linha Vermelha, sentido Centro. Em alta velocidade, os carros percorreram cerca de 27km, onde passaram pelas ilhas do Governador e do Fundão, atravessaram a Maré e o Caju, pegaram o Elevado Paulo de Frontin e entraram no Túnel Rebouças sentido Jardim Botânico, momento em que ambos capotaram na agulha em curva de descida.

Segundo a CET-Rio, a Rua Jardim Botânico, na altura do Viaduto Saint Hilaire, chegou a ser interditada por causa da ocorrência, mas teve o trânsito liberado no início da manhã.

Na ação, o Corpo de Bombeiros também foi acionado às 2h37. Os quarteis da Gávea e do Humaitá atuaram no local. Os suspeitos ainda não tiveram a identidade confirmada.



Dentre os militares estão o soldado Bruno Paulo da Silva, 38 anos, que deixa mulher e dois filhos, de 15 e 2 anos. Além do soldado Bruno William Batista de Souza Ribeiro, 30, que também deixa mulher e um filho de 4 anos. Ainda não há informações sobre sepultamento.



O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea). A perícia foi realizada no local e a investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos.