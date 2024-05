Bruno Paulo da Silva, de 38 anos( à esquerda) e Bruno William Batista de Souza Ribeiro, de 30 anos (à direita) - Divulgação

Publicado 22/05/2024 15:46 | Atualizado 22/05/2024 15:58

Rio - Dois policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e dois suspeitos morreram durante uma perseguição policial que teve início na Linha Vermelha e terminou no trágico acidente no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, na madrugada desta quarta-feira (22).

Os dois PMs mortos são Bruno Paulo da Silva, de 38 anos e Bruno William Batista de Souza Ribeiro, de 30 anos. Ambos tinham cinco anos na Polícia Militar. Bruno Paulo deixa mulher e dois filhos, de 2 e 15 anos. Bruno William deixa mulher e um filho de 4 anos.

Um dos suspeitos foi identificado como Hugo Vinicius Damasceno, de 30 anos. A Polícia Civil aguarda o exame de perícia para confirmar a identidade do segundo suspeito, pois no veículo em que a dupla estava foram encontrados dois documentos com fotos, sendo uma carteira de trabalho no nome de Diego Ferreira Amaral, e uma identidade no nome de Thiago Henrique Medeiro Figueiredo, também de 30 anos. Nenhum parente dos dois suspeitos se apresentou, até o momento, no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio para liberar os corpos.

A Polícia Civil suspeita de que os dois seriam naturais de Minas Gerais. Os documentos e o carro estão registrados em Minas Gerais. Dentro do veículo em que estavam não foram encontradas drogas e nem armas.

A 15ª DP (Gávea), responsável pelas investigações, tenta descobrir se os suspeitos estavam usando identidades falsas.

Entenda como se deu o acidente

De acordo com a ocorrência do BPVE, os PMs estavam patrulhando a Linha Vermelha, na altura do km 19,5, próximo à alça de saída da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, quando tentaram abordar um carro, que não parou.

Em seguida, os dois policiais entraram na viatura mais próxima, tendo a companhia de outros dois militares em outro veículo, dando início à perseguição na Linha Vermelha, sentido Centro. Em alta velocidade, os carros percorreram cerca de 27km, onde passaram pelas ilhas do Governador e do Fundão, atravessaram a Maré e o Caju, pegaram o Elevado Paulo de Frontin e entraram no Túnel Rebouças sentido Jardim Botânico, momento em que ambos capotaram na agulha em curva de descida.

Imagens mostram que a viatura também colidiu em uma árvore, ficando completamente destruída. Enquanto o automóvel dos suspeitos, um Onix vermelho, teve o teto arrancado. O veículo tem ainda uma marca de tiro na porta traseira. Os ocupantes morreram na hora.

Não há informações sobre o local e horário do sepultamento dos quatro mortos.