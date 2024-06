Sky recebe atividades em forma de brincadeira para desenvolver habilidades - Divulgação / CBMERJ

Publicado 14/06/2024 13:32

Rio - Uma cadela de apenas dois meses é a mais nova integrante da equipe de buscas e salvamento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e teve seu nome escolhido por votação popular. Através de uma enquete aberta nas redes sociais da corporação, os internautas decidiram que a cachorra, da raça Bloodhound, vai se chamar Sky.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os Bloodhound são especializados na busca por odor específico, quando o animal refaz o trajeto da vítima a partir de um item pessoal, como uma peça de roupa.



“Essa raça é considerada a ‘Ferrari’ do faro e tem aproximadamente 300 milhões de células olfativas”, explicou o Cabo Malinosky, condutor da Sky.



A filhotinha está sendo treinada no canil do Corpo de Bombeiros, onde deve passar cerca de um ano e meio a dois anos, até estar pronta para participar de operações de busca por pessoas desaparecidas em matas e florestas.



Sky receberá atividades em forma de brincadeira para desenvolver equilíbrio, destreza e obediência, além de se acostumar com diferentes tipos de terrenos, como grama, lama, terra e pedras.