Ação da Polícia Federal contou com apoio de agentes da PM e Polícia CivilDivulgação

Publicado 14/06/2024 12:44 | Atualizado 14/06/2024 12:55

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio, nesta sexta-feira (14), em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. Natural do Recife, em Pernambuco, o preso é apontado como líder da facção criminosa que atua na cidade e foi condenado como mandante do assassinato de um empresário durante o carnaval, em fevereiro, no estado do Nordeste.

A ação contou com a participação de agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (DELEPAT), além de equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio (FICCO/RJ) e de Pernambuco (FICCO/PE). Os policiais cumpriram mandado de prisão definitivo expedido pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Após a prisão, o criminoso, de 38 anos, foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, no Centro do Rio, de onde deve partir para o sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.

FICCO



Segundo a PF, a FICCO é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, PMERJ e PCERJ, que tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro.