Torres serão utilizadas para exibir um show de luzes e sons - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 14/06/2024 11:35 | Atualizado 14/06/2024 11:39

Rio - O Parque Realengo Susana Naspolini, na Zona Oeste, será inaugurado neste sábado (15), às 16h. O espaço de 76 mil metros quadrados terá cinco grandes torres de iluminação, espaço infantil, academia da terceira idade, quadras poliesportivas, pista de skate, passarela para caminhada e área ecológica.



De acordo com a prefeitura, o destaque do parque são as torres que, além de iluminar o ambiente, terão 236 esguichos pulverizadores que soltam vapor de água nos visitantes para amenizar o calor nos dias quentes. As estruturas ainda serão usadas diariamente para exibir um show de luzes e sons. Entre as cinco torres, foram construídas passarelas elevadas para caminhadas.