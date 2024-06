Ismário Wanderson Fernandes da Silva, conhecido como Bacurau, estava foragido da Justiça - Divulgação

Publicado 13/06/2024 09:43

Rio - Um dos criminosos mais procurados do Ceará, Ismário Wanderson Fernandes da Silva, conhecido como Bacurau, foi preso durante o segundo dia de operação no Complexo da Maré , na Zona Norte, nesta quarta-feira (12). O suspeito exercia a função de chefe do tráfico de regiões de Fortaleza. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de triplo homicídio, ocorrido em 2020.

No momento da abordagem, o preso estava utilizando um documento falso. A ação foi realizada por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio (Bope) após compartilhamento de informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE).

Ainda durante a operação foram apreendidos 15 tabletes de drogas, totalizando aproximadamente 30kg, uma pistola com oito munições, e quatro rádios portáteis.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, crime de trânsito, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e integrar organização criminosa, são alguns dos crimes que integram a extensa ficha criminal de Bacurau.



Em 2021, o estado chegou a divulgar o cartaz de procurados com recompensa de R$ 5 mil por informações que levassem ao paradeiro do criminoso.



Exercendo a função de chefia de uma organização criminosa com atuação em Itaitinga (CE) e no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, Bacurau é investigado por diversos homicídios naquele município. Entre eles, um triplo homicídio ocorrido na noite do dia 7 de junho de 2020. Na ocasião, dois homens, de 23 e 28 anos, e um adolescente de 16 anos, foram alvos de integrantes do coletivo criminoso a qual Bacurau pertence. De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Metropolitana de Itaitinga, ele é apontado como um dos executores da ação criminosa.



Os levantamentos feitos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) indicam ainda que o criminoso está relacionado a uma dezena de assassinatos ocorridos em Itaitinga, no segundo semestre de 2020. As mortes, segundo trabalho investigativo da Delegacia Metropolitana de Itaitinga, seria fruto de uma disputa territorial travada contra rivais de outro grupo criminoso com atuação na região.

Operação teve 23 presos e cinco mortos

Em relação aos detidos pelos policiais militares do Rio durante a operação, a 21ª DP (Bonsucesso) registrou entre os 23 presos, 17 flagrantes e outros seis por cumprimento de mandado. Além disso, um adolescente foi apreendido.