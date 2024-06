Novo módulo do programa Bairro Presente funcionará na Rua Pacheco Leão - Divulgação

Publicado 13/06/2024 20:21

Rio - A Polícia Militar iniciou, nesta quinta-feira (13), dois novos programas preventivos de segurança na Zona Sul do Rio. De acordo com a corporação, foram iniciados o Bairro Presente, na região do Jardim Botânico e Horto, e o programa de incentivo ao esporte Pequenos Gigantes, que atenderá crianças e adolescentes da região do 23º BPM (Leblon).

A nova base do Bairro Presente funciona na Rua Pacheco Leão, que conecta os bairros do Horto ao Jardim Botânico. A estrutura começou a funcionar na manhã desta quinta-feira. Já o Pequenos Gigantes Leblon, que fornece aulas de futebol para adolescentes, iniciou suas atividades durante a tarde, na sede do 23º BPM, que fica na Rua Capitão Cesar Andrade.

Nesta quinta, o programa de incentivo ao esporte iniciou os trabalhos com adolescentes que estudam na Escola Municipal Georg Pfisterer, localizada na Praça Nossa Senhora Auxiliadora. As atividades são abertas para menores, de 12 a 17 anos, que estudam em escolas públicas ou privadas da região.

O secretário da Secretaria de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, explica que os dois programas se complementam e fazem parte da estratégia de aproximação para com a sociedade.



"Os dois programas foram concebidos a partir do conceito de polícia de proximidade, um modelo de policiamento projetado para fortalecer a integração e aprofundar as relações de confiança mútua entre a população e a Polícia Militar do nosso estado", disse o secretário.

Policiamento presente



Lançado em junho de 2021, o Bairro Presente conta atualmente com 60 módulos, operando em localidades sob a responsabilidade de 25 batalhões, na capital e no interior do estado.

De acordo com levantamento da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAEs) da SEPM, nesses três anos, as áreas contempladas pelo Bairro Presente tiveram uma redução média de 22% nos roubos de rua e de 33% nos roubos de residências.



Incentivo ao esporte

O programa Pequenos Gigantes foi criado em 2022 e dispõe de módulos em nove batalhões da PM da capital, Niterói e Baixada Fluminense. Além de aproximar os participantes e familiares da Polícia Militar, o programa tem promovido a inclusão social por meio da prática esportiva, palestras e outras atividades. Mais de 700 adolescentes estão matriculados ou já passaram pelo programa.