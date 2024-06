Bombeiros controlaram rapidamente o incêndio nesta quinta-feira (13) - Reprodução

Publicado 13/06/2024 17:33

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento de um hotel, na tarde desta quinta-feira (13), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Não houve registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas causaram fumaça em um apartamento no terceiro andar do hotel Grand Mercure, localizado na Rua Souza Lima. O incidente aconteceu por volta das 14h30 e, cerca de uma hora depois, a ocorrência foi finalizada.

Ainda segundo a corporação, o fogo não causou grande destruição e não deixou pessoas feridas.