Drogas estavam em um depósito no Caju, na Zona Portuária do RioDivulgação / Receita Federal

Publicado 13/06/2024 18:40

Rio - A Receita Federal e a Polícia Civil apreenderam, nesta quinta-feira (13), 13 pacotes, totalizando 277 kg de maconha, em um depósito de uma transportadora no Caju, na Zona Portuária do Rio. A carga é avaliada em R$ 554 mil.

Segundo a Receita, os agentes solicitaram, nesta quarta-feira (12), que a transportadora fizesse a retenção das mercadorias, evitando assim a tentativa de retirada dos itens para o seu destino. Já nesta quinta, as equipes foram até o local e conseguiram apreender as mercadorias.

A ação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e sua equipe de cães de faro, com apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).



A droga foi levada para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, onde foi entregue à autoridade policial para apuração dos envolvidos no crime de tráfico de drogas.