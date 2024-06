Alexsander Leocadia, de 43 anos, vendia costela em uma barraca da feira de Cosmos, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Publicado 13/06/2024 16:36 | Atualizado 13/06/2024 17:46

Rio - Alexsander Leocadio, de 43 anos, também conhecido como Alex da Costela, que morreu depois de ficar cinco dias internado após ser esfaqueado na cabeça , foi enterrado, na tarde desta quinta-feira (13), na cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, no Sul Fluminense.

O sepultamento aconteceu no Cemitério Nossa Senhora da Soledade, na Rua Nosso Senhor dos Passos, às 16h. Através das redes sociais, amigos e familiares se despediram do comerciante e pediram justiça. Mara Barbosa, irmã de Alex, destacou que o homem era uma pessoa companheira e amorosa.

"Com enorme aperto no coração, eu choro por sua partida meu irmão. Um ser enorme de coração, honesto, forte, trabalhador e foi muito meu parceiro. Me ensinou muitas coisas, me ajudou nos momentos em que eu mais precisava, me dava puxão de orelha quando era preciso e me dava todo amor do mundo. Lembro de todas as nossas aventuras. Você comprou um carro sem mesmo saber dirigir. Eu, doida, entrei no carro e mandei você dirigir porque eu estava lá com você. Em menos de 10 dias, você estava indo trabalhar em Jacarepaguá no seu carro, todo bobo. São esses momentos que quero lembrar, quando você estava bem e várias outras coisas que vivemos, meu lequinho. Eu te amo, meu irmão. Hoje, só sinto a dor de sua partida e em saber que nunca mais terei você aqui. Dói, a saudade dói. Eu te amo", publicou.

Alex tinha uma barraca onde vendia costela e comida mineira na feira de Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Ele deixa a mulher e uma filha.

Relembre o caso

A vítima foi esfaqueada na cabeça, na última sexta-feira (7), em Paciência, na Zona Oeste do Rio, após uma discussão com sua vizinha, identificada como Rayane Williene. A suspeita fugiu depois do crime.

Segundo a 35ª DP (Campo Grande), responsável pela investigação, Alexsander e Rayane discutiram após o filho da mulher, um menino de 7 anos, rasgar a blusa da filha do homem, de 8, durante uma brincadeira. Chorando, a menina procurou o pai, que brigou com a mulher.

A suspeita teria agredido o filho ao saber do ocorrido e o levou de volta para casa, onde estava acontecendo um churrasco. Pouco tempo depois, ainda de acordo com a 35ª DP, o homem passou a discutir com os pais da suspeita, enquanto a agressora cortava carnes em seu quintal. Em determinado momento, Rayane esfaqueou a cabeça de Alexsander, que caiu desmaiado.

Na sequência, a mulher chamou um carro de aplicativo e fugiu do local. Alex da Costela foi levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e, depois, transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ele faleceu na madrugada desta quarta-feira (12).



Uma vizinha dos dois encontrou a faca, de cerca de 35 cm, com resquícios de sangue da vítima. A mulher de Alexsander prestou depoimento nesta quarta (12), após a morte do marido.

De acordo com a Polícia Civil, outras testemunhas serão ouvidas e os agentes realizam outras diligências para esclarecer todos os fatos. A investigação segue em andamento.

A reportagem tenta localizar a defesa de Rayane. O espaço está aberto para manifestação.