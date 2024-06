Alexsander, conhecido Alex da Costela, morreu nesta quarta-feira (12) - Reprodução

Publicado 13/06/2024 13:56 | Atualizado 13/06/2024 14:23

Rio - Um homem morreu, na madrugada desta quarta-feira (12), após ser esfaqueado na cabeça por sua vizinha em Paciência, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na sexta-feira (7). Alexsander, conhecido como Alex da Costela, foi atacado por uma mulher identificada apenas como Rayane, após uma discussão entre os dois.

De acordo com a 35ª DP (Campo Grande), responsável pelas investigações, a briga começou após o filho de Rayane, um menino de 7 anos, rasgar a blusa da filha da vítima, de 8, durante uma brincadeira.



Chorando, a menina procurou o pai, que discutiu com a mulher. A suspeita teria agredido o filho ao saber do ocorrido e o levou de volta para casa, onde acontecia um churrasco.



Pouco depois, o homem passou a discutir com os pais da suspeita, enquanto a agressora cortava carnes em seu quintal. Em determinado momento, Rayane esfaqueou a cabeça de Aleksander, que caiu desmaiado.



Na sequência, a mulher chamou um carro de aplicativo e fugiu do local. Alex da Costela foi levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, e, depois, transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.



Uma vizinha dos dois encontrou a faca, de cerca de 35 cm, com resquícios de sangue da vítima. A mulher de Aleksander prestou depoimento nesta quarta, após a morte do marido. Ainda não há informações sobre o sepultamento.