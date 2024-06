Santo Antônio é padroeiro de Nova Iguaçu - Renan Areias/Agência O Dia

Rio - Milhares de pessoas participaram, nesta quinta-feira (13), das festas de Santo Antônio. Devotos de todas as idades foram às catedrais de Nova Iguaçu e de Caxias, na Baixada Fluminense, e no Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, Centro do Rio. Enfeitadas com bandeirinhas juninas, as igrejas tiveram barracas de comidas típicas, bolos de Santo Antônio, bênçãos e os tradicionais pães.

A tradição indica que os pães devem ser levados para casa e deixados junto aos mantimentos para que não falte alimento no lar. José Carlos Rodrigues Silva, 74, e Maria da Graça, 72, são casados há 45 anos. Moradores de Caxias, eles foram agradecer e pedir saúde. José aguardava há cinco anos por uma cirurgia para colocar uma prótese no ombro esquerdo e será operado neste ano. "Nós celebramos com muita fé que estamos juntos até hoje. Todo ano pegamos o pão e deixamos guardado o ano todo. Só trocamos no próximo dia de Santo Antônio", explica José Carlos.



Na lateral da Catedral de Santo Antônio de Caxias, muitos fiéis aproveitaram para fazer agradecimentos e pedidos ao santo casamenteiro. Cada fitinha distribuída traz uma mensagem e o devoto pode anotar uma mensagem de agradecimento ou pedido a ser atendido durante o ano. Todas as fitas são guardadas por 12 meses até serem incineradas.



"Eu sempre pego a fitinha e vem sempre uma mensagem que eu precisava ler. Parece que realmente é feito para a gente. E o Santo Antônio tem uma história muito bonita, de caridade mesmo, não é só o casamento", conta Suelen Miller. Formada em Moda, ela conta que se aproximou do santo católico durante seu trabalho de conclusão de curso (TCC).



"Meu TCC foi sobre o Zagallo e ele era devoto de Santo Antônio, então eu também juntei Santo Antônio em uma parte da pesquisa. Sou formada em moda e sempre foi meu sonho. A partir daí eu peguei muito mais fé", conta a profissional, que frequenta a festa há quase dez anos.



Na Catedral de Nova Iguaçu, a aniversariante Mariana Santos fez questão de garantir sua fatia do bolo de Santo Antônio, que é preparado com capricho desde a véspera. A estudante de Farmácia é devota desde os quinze anos, quando passou a celebrar seu aniversário na festa da Catedral de Nova Iguaçu. "Todo ano eu venho aqui e nos dias 13 de cada mês para agradecer. Vim na Catedral e depois passo pelas feirinhas", conta a estudante.



No pátio ao lado da Catedral de Nova Iguaçu, bandeiras, músicas e vendas de bebidas e comidas animaram as famílias. Moradora do município, Neide Carvalho, 68, casou-se na Catedral de Santo Antônio e a festa representa muito para ela e sua família. "Representa muita coisa. Foi através de Santo Antônio que eu me casei. Isso já tem 30 anos. Nesse dia, primeiramente venho à missa. Depois, gosto de comemorar junto com a turma toda. É muito bom", afirma.



A professora Maria Jucisleide, 57, foi acompanhada da filha Melissa Cardoso, 28, agradecer a Santo Antônio. Devota, ela emocionou-se ao lembrar do apoio recebido da filha durante o enfrentamento a um câncer, que está tratando. "Estou agradecida de poder vir. É um momento de fé, de gratidão, de agradecer pela intercessão de Santo Antônio na minha vida e na vida da minha família. Estou vindo do médico, onde fui buscar o medicamento e só agradeço pela nova oportunidade da vida", declarou.



Já as amigas Bruna Marçal, 30, e Bárbara Batista, 30, são colegas de trabalho e já frequentam a festa do convento há anos. Elas aproveitaram para comer comidas típicas e almoçar com os amigos da ONG de assistência social em que trabalham. "Todo ano a gente vem e geralmente faz nosso almoço aqui. Aproveitamos para nos reunir e degustar essas comidas gostosas", brinca Bruna.

Em Nova Iguaçu, a festa com mais de 150 barracas e 43 tendas gastronômicas instaladas ao longo da Travessa Mariano de Moura, no centro do município, encerra-se à noite. A última missa será às 22h. Já na Catedral de Caxias, a celebração começou na quarta-feira e pode ser aproveitada até domingo nas barracas montadas na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy), e na quermesse no interior da igreja, que oferecem opções gastronômicas e lembranças alusivas. As duas cidades têm Santo Antônio como padroeiro e promovem os eventos populares durante o feriado municipal.