Publicado 13/06/2024 15:25

Rio - O Fest Rio Judaico, tradicional festa da comunidade judaica do Rio de Janeiro, organizada pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj), terá sua sétima edição neste domingo (16), na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, das 10h às 18h.

"Vamos realizar uma grande festa, apresentando nossas tradições e contando com a presença da comunidade judaica e do público em geral. É um momento de congraçamento, e esperamos que, assim como nas edições anteriores, se dê com muita força, lotando a Praça Nossa Senhora da Paz com alegria e momentos de pura celebração", disse o presidente da Fierj, Alberto David Klein.

Suzana Bennesby, diretora de eventos da entidade e organizadora de mais esta edição do Fest Rio, reforça que a comunidade judaica, ao longo dos anos desta atividade, tem reunido pessoas em uma ambiente de harmonia, coexistência e convivência com respeito: "A festa vem se consagrando, a cada ano, e é importante que estejamos aqui realizando-a, novamente, para manifestar nossa cultura e valores".

Flávio Valle, que foi subprefeito da Zona Sul e participa dessa festa há anos, como membro da comunidade, lembra que o FestRio é o maior evento de celebração da cultura judaica do Rio de Janeiro e já faz parte do calendário carioca, na Praça Nossa Senhora da Paz.

"O FestRio é uma excelente oportunidade para os cariocas conhecerem mais sobre a cultura judaica e discutir temas importantes como o antissemitismo e o discurso de ódio nas escolas. Precisamos construir uma sociedade com menos preconceito, hostilidade e discriminação contra os judeus."

Atrações e atividades culturais

Na tenda cultural, com curadoria da StandWithUs Brasil, haverá debates sobre antissemitismo no mundo, discurso de ódio nas escolas e suas consequências, a guerra no Oriente Médio e relatos de um sobrevivente do ataque terrorista do Hamas, ocorrido em Outubro passado.

Rafael Zimerman, jovem que sobreviveu aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro, participará do Fest Rio, como embaixador do Movimento PinForPeace, pela paz, contra o terrorismo e o antissemitismo. Ele estará disponível para entrevistas a partir das 11h30 na barraca do StandWithUs Brasil.

Haverá bancas apresentando pratos típicos da culinária judaica, também árabe e japonesa, doces e mais itens como peças de vestuário etc, atividades recreativas para crianças, workshops e atividades lúdicas. Serão aproximadamente 70 barracas instaladas na praça. Como tem sido marca dessa festa, muita dança e shows musicais: George Israel e convidados, Varda, Banda do Shomer, Banda Herut, Dani Flomin e convidados.

Patrocinam esta edição: KKL Brasil, Fundo Rogério Jonas Zylbersztajn e StandWithUs Brasil.