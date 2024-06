Nova fachada da Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga, em Campo Grande - Divulgação / SMC

Nova fachada da Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga, em Campo GrandeDivulgação / SMC

13/06/2024

Rio - A Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, foi reinaugurada nesta quarta-feira (12), após dez meses fechada para obras e intervenções.

A reabertura foi marcada por uma programação especial, incluindo atividades educativas e culturais, e pela grande movimentação de moradores e amantes da literatura. O evento contou com a presença do secretário municipal de Cultura do Rio, Marcelo Calero.

Com cerca de nove mil títulos em seu acervo, o espaço foi revitalizado e ganhou novas instalações e mobiliário adequado, podendo atender a um público mais diverso através da implementação de programas educativos, oficinas, atividades, palestras e cursos.

Nas redes sociais, moradores da região comemoraram a reinauguração da biblioteca: "Foi um dia incrível. A biblioteca ficou maravilhosa. Quem gosta de livros, quem ama bibliotecas, como eu, vai entender o que estou sentindo. Nós da Zona Oeste e de Campo Grande, merecemos equipamentos culturais como este", comemorou uma escritora, moradora de Campo Grande.

"Que maravilha! Esta linda do jeito que a Zona Oeste merece!", escreveu outra moradora do bairro. "A fachada esta linda. Mal posso esperar ter um tempinho pra ir aí", comentou uma leitora, que vive na região.

A revitalização da unidade faz parte do programa Bibliotecas do Amanhã, que tem como objetivo revitalizar e modernizar espaços da rede municipal destinados a leitura.

A Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga fica na Rua Amaral Costa 140, Campo Grande. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h à 17h.