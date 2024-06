Luciano Candido Crispim (esquerda) e Ronald de Souza Gomes (direita) - Reprodução

Luciano Candido Crispim (esquerda) e Ronald de Souza Gomes (direita)Reprodução

Publicado 13/06/2024 15:56

Rio - A Polícia Civil identificou dois responsáveis pelo ataque aos agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) durante a operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na terça-feira (11). Ronald de Souza Gomes, conhecido como Titi ou Titio do Adeus, e Luciano Candido Crispim, o Pitbull, atuam como seguranças de lideranças da organização criminosa na região.

De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), Titi responde diretamente a Thiago da Sillva Folly, o TH, e foi identificado como autor do áudio gravado no momento em que os PMs são encurralados por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

A ordem teria sido dada porque os agentes estariam chegando próximo das lideranças da facção, então um segundo grupo de criminosos foi acionado. Nesta quinta-feira (13), agentes da DHC realizaram perícia no local da emboscada

Já Luciano atua com Michel de Souza Malveira, conhecido como Bill, Búfalo Bill ou César, também apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas ao lado de TH. Pitbull teria trocado tiros com os policiais do Bope durante a operação.

O confronto terminou com cinco mortos, sendo três suspeitos, um não identificado e o sargento Jorge Galdino Cruz . O policial Rafael Wolfgramm foi baleado e está internado em estado grave no Hospital Federal de Bonsucesso. Além disso, o morador da Maré Revalci Rosa Agues, de 75 anos, foi atingido durante a troca de tiros e está no Hospital Estadual Getúlio Vargas com quadro clínico considerado estável.

Em relação aos detidos pelos policiais militares durante a operação, a 21ª DP (Bonsucesso) registrou 23 presos, sendo 17 flagrantes e seis por cumprimento de mandado. Além disso, um adolescente foi apreendido.