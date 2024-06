MPRJ terá acesso a dados de operações policiais - Divulgação

Publicado 14/06/2024 15:29 | Atualizado 14/06/2024 15:30

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil firmaram, nesta sexta-feira (14), um convênio que possibilita a troca de dados, imagens e informações entre as instituições. A colaboração vai permitir que o MPRJ tenha acesso a dados de operações policiais, imagens, registros de ocorrência, laudos periciais e informações sobre investigações penais em curso.

A Polícia Civil também terá acesso a informações sobre o andamento dos procedimentos remetidos ao MPRJ, o serviço de tramitação de procedimentos policiais e o serviço de recebimento das informações e documentos de operações policiais realizadas pela SEPOL.

O convênio, que vem sendo negociado desde o ano de 2017 entre as instituições, tem como única e exclusiva finalidade promover uma melhor eficiência no serviço público prestado pelos órgãos envolvidos, restrito a área da segurança pública.

"O compartilhamento dessas informações é essencial para o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A instituição tem buscado esse acesso desde 2017, pois esses dados são cruciais para exercermos o controle efetivamente e contribuir com as políticas públicas de segurança", ressaltou o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos.

O documento prevê ainda o acesso aos dados de segurança pública para integração das ações e o envio dos dados mapeados entre as instituições. Informações de documentos avulsos não vinculados especificamente a um procedimento policial existente também serão compartilhadas.

"A conclusão desta parceria foi uma prioridade da atual gestão da Polícia Civil. Desde o primeiro momento, concentramos esforços para tirar os planos do papel, o que era uma demanda antiga do MPRJ", afirma o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Marcus Amim.