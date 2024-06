Cariocas aproveitaram para relaxar na orla e na areia da Praia do Arpoador nesta sexta (14) - Renan Areias / Agência O Dia

Cariocas aproveitaram para relaxar na orla e na areia da Praia do Arpoador nesta sexta (14)Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 14/06/2024 13:59

Rio - O Rio terá o segundo fim de semana seguido de sol, céu azul e calor — quem planejou pegar aquela praia não precisa se preocupar com chuva. O Alerta Rio prevê, para o sábado (15) e domingo (16), máxima de 34°C e mínima de 16°C, com ventos fracos a moderados.



Esta sexta-feira (14) também foi dia de calor na cidade, e os cariocas aproveitaram para relaxar, tomar banho de mar e até surfar na Praia do Arpoador, em Ipanema, na Zona Sul, como mostram os registros do DIA.