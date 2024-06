Moradores flagraram carros blindados circulando pelas ruas do Complexo da Maré - Reprodução

Publicado 13/06/2024 12:55 | Atualizado 13/06/2024 12:58

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (13), uma perícia no local onde o PM Jorge Galdino Cruz , sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foi morto no Complexo da Maré , na Zona Norte.Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), atuam no Complexo.Moradores relataram intenso tiroteio na região durante a manhã, próximo a região onde a perícia está sendo realizada. Por volta das 11h42 e de 12h15, foram ouvidos disparos na localidade da Baixa do Sapateiro.

Moradores estão relatando um intenso confronto no morro do timbau, no Complexo da Maré, três caveirões estão circulando no local. Policiais civis da(DHC) estavam tentando fazer a perícia no local onde o policial do BOPE foi morto.

E traficantes estão atirando contra os policiais.… pic.twitter.com/jTPt6Fy2CE — news and ufology (@newsandufology) June 13, 2024

Também houve registro de tiroteio no Morro do Timbau. Nas redes sociais, circulam imagens de carros blindados que estão atuando no local. Porém, de acordo com a Civil, não aconteceram confrontos entre policiais e criminosos nesta quinta.Na operação, que ocorreu na última terça-feira (11), o policial militar Jorge foi morto e o agente Rafael Dias Holfgramm ficou ferido. Criminosos ainda provocaram o fechamento temporário da Avenida Brasil e das linhas Vermelha e Amarela para dificultar o acesso dos agentes à comunidade.Ao total, 24 suspeitos foram presos e pelo menos cinco morreram, entre eles o policial do Bope. Outras quatro pessoas deram entrada no Hospital Federal de Bonsucesso já mortas.