Dia amanheceu com céu claro no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Dia amanheceu com céu claro no Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/06/2024 09:42

Rio - Após mais um dia de temperatura máxima acima dos 30°C, nesta quinta-feira (13), o final de semana continuará com tempo estável no Rio de Janeiro, segundo a previsão do tempo. Um sistema de alta pressão que atua na cidade vai manter o céu claro e sem chuvas pelo menos até segunda-feira (17).



Ao longo desta quinta (13), haverá poucas nuvens e os ventos estarão fracos a moderados. Os termômetros devem variar entre 14°C e 32°C.