Caminhão tombou, pegou fogo e depois atingiu dois carros, na altura de Rio BonitoReprodução/Redes Sociais

Publicado 13/06/2024 10:18

Rio - Um caminhão tombou e pegou fogo, na manhã desta quinta-feira (13), na RJ-124, a Via Lagos, na altura de Rio Bonito, na Região Metropolitana. O veículo também atingiu outros dois carros que passavam pela via, no sentido Região dos Lagos. O acidente deixou, pelo menos, sete pessoas feridas. Equipes dos bombeiros e da CCR ainda atuam na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Araruama foi acionado às 6h10 para o Km 11, onde trabalha no socorro das vítimas junto com a concessionária. Ainda não há informações sobre as identidades dos feridos e para quais hospitais foram encaminhados. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a coluna de fumaça e o congestionamento que se formou na via após o acidente. Confira abaixo.

Explosão de um caminhão na Via Lagos, próximo a Rio Bonito via totalmente interditada



Atualizando... pic.twitter.com/siVn710r86 — Wanderley Panisset (@panisset_de) June 13, 2024

*Em atualização