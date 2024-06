Jorge Galdino Cruz deixa mulher e três filhos - Divulgação / @pmerj

Publicado 12/06/2024 09:23 | Atualizado 12/06/2024 09:27

Rio - O policial militar Jorge Galdino Cruz, sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), será enterrado na tarde desta quarta-feira (12), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. Ele foi morto durante operação no Complexo da Maré, nesta terça (11).O velório começará às 13h30, com sepultamento marcado para as 15h30. Segundo a PM, o sargento foi baleado enquanto a equipe procurava por esconderijos de líderes de facções, e morreu logo após dar entrada Hospital Federal de Bonsucesso. Cruz, que ingressou na PM em 2011, tinha 32 anos. Ele deixa mulher e três filhos.Outro policial, Rafael Wolfgramm, também foi baleado na ocasião, e, segundo a corporação, passou por cirurgia na unidade e tem quadro estável. operação do Bope nas comunidades do Complexo da Maré, que iniciou por volta das 6h desta terça (11), mirava uma quadrilha especializada em roubo de veículos, e tinha como objetivo prender criminosos que estariam escondidos no local.